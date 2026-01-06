Mainz nimmt letzte Silas-Hürde

Dem Wechsel von Silas zum FSV Mainz 05 steht nicht mehr viel im Weg. Informationen der ‚Bild‘ zufolge haben nun auch der Offensivmann und die Rheinhessen eine Einigung erzielt. Bei seinem neuen Arbeitgeber soll der 27-Jährige etwas weniger als beim VfB Stuttgart verdienen. Im Schwabenland kassierte der Kongolese rund 2,5 Millionen im Jahr.

Die beiden Bundesligisten hatten sich bereits am gestrigen Montag auf den Deal verständigt. Die Mainzer zahlen eine geringe Ablöse, die im Falle des Klassenerhalts auf etwa eine Million Euro ansteigt. Beim ersten Spiel nach der Winterpause gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) wird Silas den 05ern laut der ‚Bild‘ allerdings wegen einer Grippe noch nicht zur Verfügung stehen.