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Mahrez verlässt Al Ahli

von Simon Martis - Quelle: alahlifc.sa
1 min.
Riyad Mahrez beim Länderspiel von Algerien gegen die Schweiz @Maxppp

Riyad Mahrez und Al Ahli gehen künftig getrennte Wege. Wie der Klub aus der Saudi Pro League offiziell mitteilt, wurde der ursprünglich bis 2027 datierte Vertrag des 35-Jährigen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wohin es den Offensivspieler zieht, ist derzeit noch offen.

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Der Abschied von Mahrez könnte eine neue Dynamik in die Personalie Karim Adeyemi bringen. Zuletzt galt der Dortmunder als möglicher Nachfolgekandidat des Algeriers bei Al Ahli. Ob die Saudis nun tatsächlich konkrete Schritte unternehmen, bleibt abzuwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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