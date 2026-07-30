Radikaler Ausverkauf: Bundesliga wird zum Wühltisch

Im Wettbewerb mit der Premier League und La Liga ziehen die Vereine aus Deutschland über Jahre hinweg schon den Kürzeren. Sportlich in den großen europäischen Wettbewerben, aber vor allem wirtschaftlich. Dass die englischen Klubs und die spanische Elite in finanziellen Sphären weilen, von denen deutsche Teams nur träumen können, macht sich auch im laufenden Transferfenster wieder bemerkbar.

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Topspieler aus der Bundesliga sind prädestiniert für teure Transfers in die größeren Ligen. Leistungsträger präsentieren sich auf dem Silbertablett und den Managern im deutschen Oberhaus sind mitunter die Hände gebunden. Somit schreitet die Transformation der Bundesliga zu einem reinen Sprungbrett mit großen Schritten voran. Wie schnell das passiert, zeigt sich an drei brandaktuellen Beispielen.

Johan Manzambi (20) – SC Freiburg/Aston Villa

Dem Nationalspieler der Schweiz gelang in der vergangenen Saison der große Durchbruch. Manzambi erspielte sich beim SC Freiburg einen Stammplatz, trumpfte dann in der Europa League mächtig auf und sorgte bei der Weltmeisterschaft mit der Nati für Furore. Innerhalb eines Jahres wurde klar: Ein Verbleib in Freiburg ist nahezu ausgeschlossen.

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Die Frage, die sich bei Manzambi lediglich noch stellte: Wo wechselt er hin? Mit Newcastle United und Aston Villa buhlten gleich zwei reiche Vertreter von der Insel um die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers. Für den SC machte sich das bezahlt. Am Ende legten die Villans 60 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, der Qualitätsverlust ist jedoch immens.

Yan Diomande (19) – RB Leipzig/Real Madrid

Ähnlich läuft es auch bei Yan Diomande ab. Für 20 Millionen Euro verpflichteten die Sachsen den Offensivspieler von CD Leganés. Jetzt ist er bereits das Sechsfache wert. Der 19-jährige Ivorer hat eine Raketensaison in Leipzig abgeliefert und steht jetzt schon vor einem Transfer zu Real Madrid. Für viele Profis das Nonplusultra im Profifußball.

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33 Auftritte in der Bundesliga, untermalt mit zwölf Toren und neun Assists, reichten also aus, um sich auf den Radar der Königlichen zu spielen. Daran änderte auch eine relativ schwache Performance bei der WM in Nordamerika nichts. Die Skills des Youngsters und das Potenzial, diese noch zu verbessern, spülen Diomande wahrscheinlich schon in den kommenden Tagen in die Top3 der teuersten Neuzugänge aller Zeiten bei den Blancos.

Bazoumana Touré (20) – TSG Hoffenheim/Newcastle United

Für Bazoumana Touré hat sich der Traum von der Premier League ebenfalls erfüllt. Der pfeilschnelle Linksfuß hielt es immerhin eineinhalb Jahre in der Bundesliga aus, bevor er sich für Höheres berufen fühlte. Im Kraichgau freut man sich zwar über satte 50 Millionen Euro extra auf dem Konto, allerdings verlässt auch ein Spieler mit sehr viel Potenzial den Verein.

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Nun gilt es für Hoffenheim, den nächsten jungen Star heranzuzüchten. Ob der dann länger bleibt, ist fraglich. Am Ende füllt diese Transferstrategie zwar die Kassen, der Durchschnittsqualität in der Bundesliga ist das aber ganz sicher nicht zuträglich.

Weitere schmerzvolle Abgänge

Neben den aufstrebenden Stars sind auch etablierte Spieler ins Ausland gewechselt. Die Abgänge von Alejandro Grimaldo (28) von Bayer Leverkusen zu Atlético Madrid und Jakub Kaminski (24) vom 1. FC Köln zu Benfica Lissabon dürften für beide Klubs schmerzvoll gewesen sein.

Bei Kaishu Sano (25/1. FSV Mainz 05), Noah Atubolu (24/SC Freiburg), Chrislain Matsima (24/FC Augsburg), Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart) oder Bilal El Khannouss (22/VfB Stuttgart) könnte sich bis zum Deadline Day auch noch etwas tun.