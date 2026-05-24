Jünger, schneller, kreativer: Dortmunds euphorischer Transfermarkt

Mit 26,4 Jahren im Schnitt stellte Borussia Dortmund in der abgelaufenen Spielzeit den siebtältesten Kader der Bundesliga. Nicht immer lässt dieser Wert direkte Rückschlüsse auf mögliche entwicklungsfähige Talente zu – in diesem speziellen Fall aber zumindest darauf, dass man den lange so erfolgreichen Weg als Spieler-Entwickler verlassen hat.

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Die sportliche Konstanz der vergangenen Monate gibt den Entscheidern zwar Recht, doch Euphorie entfachten Kader-Zusammensetzung und Spielweise unter Niko Kovac eigentlich nie. Im Sommer soll nun an den entsprechenden Stellschrauben gedreht werden. Der Anfang ist bereits gemacht.

Mehr Tempo, mehr Kreativität und nicht zuletzt mehr Jugend sollen beim BVB künftig wieder vorherrschen. Den Anfang haben die Verpflichtungen von Linksverteidiger Kauã Prates (18), Offensivjuwel Justin Lerma (18) und Innenverteidiger Joane Gadou (19) gemacht. Doch das ist nach aktuellem Stand erst der Anfang.

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Spannende Gerüchte

Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC) steht ganz weit oben auf der Liste, auch dessen belgische Alternative Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht) zählt zu den größten europäischen Talenten auf seiner Position. Und auch, wenn die Konkurrenz bei beiden riesig und längst nicht abzusehen ist, ob man den Zuschlag bekommt, zeigt alleine das Bemühen um solche Spieler, dass man in Dortmund gewillt ist, eine größere Kehrtwende zu vollziehen.

Ein positiver Schritt zurück in die Vergangenheit könnte auch die Rückkehr von Jadon Sancho (26/ab Juli vereinslos) bedeuten, selbst wenn sein Transfer nicht gleichbedeutend wäre mit einer Verjüngung des Teams. Das würde schon eher gelten für Diego Moreira (21/Racing Straßburg), mit dem man sich angeblich schon einig ist. 43 Millionen Euro wären allerdings kein Pappenstiel.

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Kovac muss liefern

So oder so, auf die BVB-Fans wartet ein deutlich spannenderer Kader als in den zurückliegenden Jahren. Als Trainer obliegt es dann Kovac, diese neue Zusammenstellung auch mit Leben zu füllen.

Die Umstellung auf Viererkette inklusive echter Außenstürmer soll ein erster Schritt sein. Darüber hinaus braucht es schon Phantasie, sich den BVB unter dem kroatischen Sicherheitsfanatiker als Offensivmaschinerie vorzustellen. Unmöglich ist das aber nicht, schließlich wurde die Defensive in den vergangenen eineinhalb Jahren auf ein solides Fundament gestellt.