Barça-Verbleib: Zwei Bedingungen für Cancelo

Bleibt João Cancelo dem FC Barcelona über die Saison hinaus erhalten? Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge hat Trainer Hansi Flick grünes Licht für einen längerfristigen Verbleib des Portugiesen gegeben. Unter zwei Bedingungen wäre Barça dem Bericht zufolge bereit, dem Rechtsverteidiger einen Zweijahresvertrag anzubieten.

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Zum einen müsste Cancelo bei seinem bisherigen Arbeitgeber Al Hilal, der ohnehin nicht mit ihm plant, eine Freigabe erwirken, damit er den Verein ablösefrei verlassen kann. Zum anderen verlangt Barça, dass der 31-Jährige für ein neues Arbeitspapier umfassende Gehaltseinbußen in Kauf nimmt. Beim aktuellen Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro können die finanziell klammen Katalanen nicht mithalten.