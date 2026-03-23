Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça-Verbleib: Zwei Bedingungen für Cancelo

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport
João Cancelo grätscht seinen Gegenspieler ab @Maxppp

Bleibt João Cancelo dem FC Barcelona über die Saison hinaus erhalten? Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge hat Trainer Hansi Flick grünes Licht für einen längerfristigen Verbleib des Portugiesen gegeben. Unter zwei Bedingungen wäre Barça dem Bericht zufolge bereit, dem Rechtsverteidiger einen Zweijahresvertrag anzubieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum einen müsste Cancelo bei seinem bisherigen Arbeitgeber Al Hilal, der ohnehin nicht mit ihm plant, eine Freigabe erwirken, damit er den Verein ablösefrei verlassen kann. Zum anderen verlangt Barça, dass der 31-Jährige für ein neues Arbeitspapier umfassende Gehaltseinbußen in Kauf nimmt. Beim aktuellen Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro können die finanziell klammen Katalanen nicht mithalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
João Cancelo

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
João Cancelo João Cancelo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert