Inter-Boss glaubt noch an Brozovic-Verbleib

Bei Inter Mailand ist man guter Dinge, dass Mittelfeldstratege Marcelo Brozovic seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag doch noch verlängern wird. „Ich hoffe, dass Marcelo Brozovic bleibt und seinen Vertrag verlängert. Ich bin mir fast sicher, dass es passieren wird. Ich weiß, dass er hier glücklich ist“, sagt Vorstandsboss Giuseppe Marotta gegenüber ‚DAZN‘.

Interesse an dem 29-jährigen Brozovic bekundet unter anderem auch der FC Bayern. Weitere heiße Spuren führen in die Premier League zu Newcastle United und zum FC Chelsea. „Es ist nicht einfach, Klubs zu finden, die ihm das geben können, was Inter ihm gegeben hat“, befindet Marotta.