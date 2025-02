Mündliche Einigung: Gladbach steuert auf Castrop-Deal zu

Mit starken Leistungen für den 1. FC Nürnberg spielte sich Jens Castrop auf den Wunschzettel der halben Bundesliga. Da der Vertrag des Mittfeldspielers in eineinhalb Jahren ausläuft, steht für den kommenden Sommer der nächste Karrieresprung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Rennen macht nun offenbar Borussia Mönchengladbach. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben bereits „konkrete Verhandlungen“ zwischen den beiden Traditionsklubs stattgefunden. Castrop will den Wechsel in die Bundesliga und soll sich mit den Fohlen bereits auf einen Vertrag bis 2029 verständigt haben.

Leistungsträger in Nürnberg

Wie der Bezahlsender weiter berichtet, haben bereits „finale Gespräche über die Ablösesumme“ begonnen. Der gebürtige Düsseldorfer hatte 2022 seinen Ausbildungsklub 1. FC Köln verlassen. In Nürnberg feierte er sein Profidebüt. In der laufenden Saison war er in 18 Pflichtspielen an fünf Treffern direkt beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Gladbachern hatten Union Berlin, der SV Werder, der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg Castrop auf dem Zettel. Am Ende scheint sich aber Roland Virkus durchzusetzen. Der Gladbacher Sportchef gilt als großer Fan des dreifachen U21-Nationalspielers.