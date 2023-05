Udinese verlängert mit Sottil

Andrea Sottil bleibt Trainer von Udinese Calcio. Wie der Serie A-Klub vermeldet, erhält der 49-Jährige ein neues Arbeitspapier bis zum Sommer 2024. Der Italiener übernahm die Bianconeri im Sommer des vergangenen Jahres.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Udinese stand Sottil seitdem in 37 Partie an der Seitenlinie, in denen er durchschnittlich 1,32 Punkte holte. Zuvor trainierte er unter anderem auch Ascoli Calcio und Delfino Pescara.

Lese-Tipp

Bundesliga-Optionen für Becker