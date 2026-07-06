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HSV: Pherai-Angebot abgelehnt

von Dominik Schneider - Quelle: Hamburger Abendblatt
Immanuel Pherai für Elversberg im Einsatz @Maxppp

Der Poker um Immanuel Pherai wird wohl noch in weitere Runden gehen müssen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, hat der Hamburger SV ein erstes Angebot der SV Elversberg für den 25-jährigen Mittelfeldspieler abgelehnt. Nachdem die im Leihgeschäft verankerte Kaufoption über 1,5 Millionen Euro verstrichen war, boten die Saarländer kürzlich etwas unter einer Million Euro für Pherai.

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Auf diesen Deal wollte sich der HSV aber nicht einlassen. Nach Absage der Hanseaten ist der Lokalzeitung zufolge noch nichts passiert. Weitere Gespräche blieben bislang aus. Ein Transfer sei aber noch nicht endgültig vom Tisch, wird betont.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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