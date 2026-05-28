Schnäppchen-Zugang für Bochum

Der VfL Bochum verstärkt sich in der Offensive. Daniel Hanslik (29) wechselt vom 1. FC Kaiserslautern in den Ruhrpott. Eine Ablöse wird nicht fällig, weil der Vertrag des Torjägers Ende Juni ausläuft.

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Für die Roten Teufel erzielte Hanslik, der in Bochum einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, in der abgelaufenen Saison vier Tore und bereitete fünf weitere vor. „Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind“, schwärmt Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball des VfL.