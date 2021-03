Guardiola preist Haaland: „Einer der besten Stürmer der Welt“

Pep Guardiola, Cheftrainer von Manchester City, hat Erling Haaland (20) auf der heutigen Pressekonferenz in den höchsten Tönen gelobt: „Die Zahlen sprechen für sich, er ist einer der besten Stürmer der Welt – und das in seinem Alter. Ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen, seine Highlights und die Statistiken in der Champions League sind beeindruckend.“

Am 6. April treffen die Citizens im Viertelfinale der Königsklasse auf Borussia Dortmund und Haaland. „Ich kenne die Qualität des Spielers, jeder kennt sie. In zwei Wochen kann ich mehr zu ihm sagen“, so Guardiola weiter. In der laufenden Champions League-Saison führt der norwegische Sturmtank die Torschützenliste mit zehn Treffern an. ManCity wird grundsätzliches Interesse an Haaland nachgesagt.