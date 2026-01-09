Menü Suche
Schneechaos: Erstes Bundesligaspiel wird abgesagt

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Das Schneechaos in Norddeutschland hat erste Auswirkungen auf die Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss die Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr) wegen der anhaltend schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden.

Beide Teams starten stattdessen voraussichtlich am Mittwoch (20:30 Uhr) aus der Winterpause. Dann empfängt Leipzig den SC Freiburg, die Hamburger müssen beim VfL Wolfsburg antreten (18:30 Uhr).

Bundesliga
St. Pauli
RB Leipzig

Bundesliga Bundesliga
St. Pauli Logo FC St. Pauli
RB Leipzig Logo RB Leipzig
