Schneechaos: Erstes Bundesligaspiel wird abgesagt

Das Schneechaos in Norddeutschland hat erste Auswirkungen auf die Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss die Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr) wegen der anhaltend schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden.

Beide Teams starten stattdessen voraussichtlich am Mittwoch (20:30 Uhr) aus der Winterpause. Dann empfängt Leipzig den SC Freiburg, die Hamburger müssen beim VfL Wolfsburg antreten (18:30 Uhr).