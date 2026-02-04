Lange Mängelliste: Polanski wackelt

Eugen Polanski muss bei Borussia Mönchengladbach dringend Erfolgserlebnisse vorweisen, sonst droht ihm die Entlassung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 39-jährige Trainer zwar grundsätzlich weiterhin die Rückendeckung von den Bossen, der Mannschaft und den Fans, doch im Umfeld werde nach den jüngsten Spielen auch über Polanski „umstrittener diskutiert“. Den Fohlen gelang in den vergangenen sieben Ligaspielen nur ein Sieg, lediglich drei Punkte trennen den Klub von den Abstiegsrängen und die sportliche Mängelliste ist lang.

Eigentlich will die Führungsriege am Niederrhein dem Trainernovizen die Zeit geben, die er braucht und mit Polanski in die Zukunft gehen. Trotzdem wackele der Coach, da auch abseits der reinen Punktausbeute kaum Fortschritte zu erkennen seien. Dem ehemaligen Gladbach-Profi gelinge es bisher nicht, die Körpersprache der Mannschaft zu verbessern und ihr einen klar erkennbaren spielerischen Ansatz zu verpassen. Am Samstag (18:30 Uhr) trifft die Borussia auf Bayer Leverkusen. Kein einfacher Gegner, doch Polanski muss liefern.