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UEFA Nations League

Bitterer Ausfall bei Liverpool

von Dominik Sandler - Quelle: onsoranje.nl | Eindhovens Dagblad
Cody Gakpo klatscht @Maxppp

Der FC Liverpool muss für längere Zeit auf Cody Gakpo verzichten. Wie der niederländische Verband mitteilt, kehrt der Angreifer verletzungsbedingt vorzeitig von der Nationalmannschaft zu den Reds zurück. Beim gestrigen 2:1-Sieg in der Nations League gegen Serbien musste Gakpo mit Knöchelproblemen nach 18 Minuten das Feld verlassen.

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Rik Elfrink vom ‚Eindhovens Dagblad‘ zufolge haben die Untersuchungen einen mehrwöchigen Ausfall des 27-Jährigen ergeben. Gakpo war mit zwei Toren und vier Vorlagen in einer durchwachsenen Liverpooler Mannschaft noch einer der Lichtblicke zum Saisonstart. Jetzt muss Trainer Andoni Iraola eine Alternative für den Niederländer finden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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