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Bundesliga

Schlotterbeck: Komplette Verwirrung um Bayern-Klausel

Seit gestern ist Nico Schlotterbeck bis 2031 an Borussia Dortmund gebunden. Dabei ist noch nicht einmal sicher, dass er auch in der kommenden Saison für den BVB aufläuft.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck @Maxppp

Nico Schlotterbeck (26) hat sich bei seiner gestrigen Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel zusichern lassen. Für 50 bis 60 Millionen Euro darf der DFB-Verteidiger schon in diesem Sommer wechseln – doch zu welchen Klubs?

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Noch am heutigen Samstagmorgen berichtete die ‚Bild‘, dass es als sicher gelte, dass die Klausel auch vom FC Bayern aktiviert werden kann. Nun rudert das Boulevardblatt zurück und schreibt, dass die Münchner „zu keinem Zeitpunkt“ des Fünfjahresvertrags Zugriff auf Schlotterbeck haben.

Ziemlich verwirrend, dass ein und dieselbe Zeitung an einem Tag zwei gegenteilig lautende News verbreitet. Wie die Wahrheit tatsächlich aussieht, bleibt abzuwarten. Klar scheint: Schlotterbecks Klausel gilt mindestens für ausgewählte Schwergewichte aus dem europäischen Ausland. Die ‚Bild‘ nennt in diesem Kontext Real Madrid, den FC Barcelona, den FC Liverpool, Manchester City und Paris St. Germain.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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