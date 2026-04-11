Schlotterbeck: Komplette Verwirrung um Bayern-Klausel

Nico Schlotterbeck (26) hat sich bei seiner gestrigen Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel zusichern lassen. Für 50 bis 60 Millionen Euro darf der DFB-Verteidiger schon in diesem Sommer wechseln – doch zu welchen Klubs?

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch am heutigen Samstagmorgen berichtete die ‚Bild‘, dass es als sicher gelte, dass die Klausel auch vom FC Bayern aktiviert werden kann. Nun rudert das Boulevardblatt zurück und schreibt, dass die Münchner „zu keinem Zeitpunkt“ des Fünfjahresvertrags Zugriff auf Schlotterbeck haben.

Ziemlich verwirrend, dass ein und dieselbe Zeitung an einem Tag zwei gegenteilig lautende News verbreitet. Wie die Wahrheit tatsächlich aussieht, bleibt abzuwarten. Klar scheint: Schlotterbecks Klausel gilt mindestens für ausgewählte Schwergewichte aus dem europäischen Ausland. Die ‚Bild‘ nennt in diesem Kontext Real Madrid, den FC Barcelona, den FC Liverpool, Manchester City und Paris St. Germain.