Schalke gibt Ranftl ab

Reinhold Ranftl kehrt in seine österreichische Heimat zurück. Wie Schalke 04 mitteilt, wechselt der 30-jährige Flügelspieler auf Leihbasis zu Austria Wien. Eine Kaufoption ist Teil des Geschäfts.

Ranftl war erst vor einem Jahr vom Linzer ASK zu den Königsblauen gewechselt. Zum Aufstieg in die Bundesliga trug der sechsfache Nationalspieler in 15 Partien eine Vorlage bei.