Der 24. September 2026 in der Johan Cruijff Arena, das Debüt von Jürgen Klopp. Mit dabei: Jamal Musiala vom FC Bayern, der langsam wieder in Form kommt. Dann der Rückschlag: Musiala verletzt sich beim Aufwärmen am Oberschenkel. Was damals als Vorsichtsmaßnahme abgetan wird, entpuppt sich als langwieriger Muskelfaserriss, der den 23-Jährigen zwei Monate außer Gefecht setzt.

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Der 24. September, er war der Anfang der Eskalation. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, hat die Verletzung von Musiala in den Niederlanden das Fass bei Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Co. zum Überlaufen gebracht, sie sei der „Auslöser der Bayern-Wut“ gewesen. Die Verletzung habe alles in Frage gestellt. Die Bayern-Bosse hätten dabei eine direkte Verbindung zwischen der Verletzung und der Medikation hergestellt. Die Frage, ob Musiala jemals wieder zu seiner Leistungsfähigkeit zurückkommt, wurde an jenem Tag präsent.

Gehalt bald wieder Thema?

Der Rest ist Geschichte. Monate später lassen Hoeneß, Rummenigge und Jan-Christian Dreesen kaum ein Mikrofon aus, um über Musiala zu sprechen. Besonders das Thema Gehalt sorgt dieser Tage für Brisanz. Aus dem Podcast geht jetzt hervor, dass ein Gehaltsverzicht nur für den Moment zu den Akten gelegt wurde. Sollte Musiala in den kommenden Wochen und Monaten nicht performen, werde die Bayern-Seite die Thematik noch einmal auf die Agenda nehmen.

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Ruhe wird im Drama um den Zehner also wohl so schnell nicht einkehren. Rummenigge und Co. haben intern im Übrigen nicht nur Zustimmung für ihr aggressives Vorpreschen erhalten. Viele in der Führungsetage seien der Meinung gewesen, dass gerade die Aussagen von Rummenigge drüber gewesen sind. Das Echo aus der Öffentlichkeit im Anschluss spricht Bände.