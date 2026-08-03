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Bundesliga

Satte Forderung: Bundesliga-Interesse an Momuluh

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Monju Momuluh bejubelt ein Tor @Maxppp

Arminia Bielefeld droht in diesem Sommer der Abgang von Leistungsträger Monju Momuluh (24). Der ‚kicker‘ berichtet, dass der dynamische Flügelspieler Interesse in der Bundesliga weckt. Zudem seien englische Zweitligisten sowie Klubs aus Belgien und den Niederlanden interessiert.

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„Wir haben überhaupt keinen Handlungsdruck, er hat noch einen langfristigen Vertrag bei uns“, ordnet Geschäftsführer Sport Michael Mutzel ein, „ich merke, dass er sich wohlfühlt, viel lächelt und positiv ist“. Ab einer Summe von vier bis fünf Millionen Euro würde der Zweitligist wohl über einen Verkauf nachdenken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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