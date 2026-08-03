Satte Forderung: Bundesliga-Interesse an Momuluh

Arminia Bielefeld droht in diesem Sommer der Abgang von Leistungsträger Monju Momuluh (24). Der ‚kicker‘ berichtet, dass der dynamische Flügelspieler Interesse in der Bundesliga weckt. Zudem seien englische Zweitligisten sowie Klubs aus Belgien und den Niederlanden interessiert.

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„Wir haben überhaupt keinen Handlungsdruck, er hat noch einen langfristigen Vertrag bei uns“, ordnet Geschäftsführer Sport Michael Mutzel ein, „ich merke, dass er sich wohlfühlt, viel lächelt und positiv ist“. Ab einer Summe von vier bis fünf Millionen Euro würde der Zweitligist wohl über einen Verkauf nachdenken.