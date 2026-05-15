Mourinho bestätigt Angebot

José Mourinho muss sich zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid entscheiden. Auf der Pressekonferenz bestätigte der Portugiese, dass sein derzeitiger Arbeitgeber tatsächlich ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt hat: „Ja, am Mittwoch habe ich ein Verlängerungsangebot von Benfica erhalten. Das Angebot wurde meinem Agenten zugestellt, aber ich wollte es nicht sehen, nicht mehr darüber erfahren oder analysieren. Ich werde es erst ab Sonntag machen.“

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Eigentlich schien schon alles klar zu sein zwischen dem 63-Jährigen und Real. Doch Rui Costa und Benfica geben nicht auf und wollen Mourinho in Portugal halten. The Special One kann in den Tagen nach Ablauf der Saison per Ausstiegsklausel für drei Millionen Euro zu einem neuen Klub wechseln. Am Samstag (21:30 Uhr) steht das letzte Saisonspiel gegen GD Estoril Praia auf dem Programm.