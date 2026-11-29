Der Poker um die Zukunft von Niclas Füllkrug (33) läuft allmählich an. „West Ham verfolgt natürlich auch seine Situation hier und wir waren im losen Kontakt. Wann wir genau intensive Gespräche führen werden, müssen wir abwarten. Wir sind noch zu einem Zeitpunkt in der Saison, der nach wie vor recht früh ist“, zitiert die ‚Bild‘ Werder-Manager Clemens Fritz. Bis zum Sommer ist Füllkrug noch von West Ham nach Bremen verliehen, beim englischen Zweitligisten besitzt er einen Vertrag bis 2028.

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Fritz hofft, dass die Entscheidung, wo Füllkrug in der nächsten Saison spielen wird, nicht allzu spät fällt: „Wenn wir für alle Beteiligten eine frühzeitige Lösung finden, wäre das natürlich schön.“ Einen Abgang des Bundesliga-Toptorjägers (elf Tore) schon im Winter ist für Fritz derweil kein Thema: „Für uns ist es ausgeschlossen, Niclas im Winter abzugeben. Wir wissen, was wir an ihm haben. Das spielt in unseren Gedanken überhaupt keine Rolle.“