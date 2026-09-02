Brighton zurrt Azeez fest

Brighton & Hove Albion kann noch einen weiteren Transfer vermelden. Vom FC Millwall wechselt Femi Azeez (25) nach Südengland. In Brighton erhält der in London geborene Nirgerianer einen Vierjahresvertrag.

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We are pleased to confirm the signing of Nigerian international winger Femi Azeez from Millwall on a four-year contract, for undisclosed terms! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 2, 2026

Sportdirektor Mike Cave sagt über den Flügelspieler: „Wir freuen uns sehr, Femi in unseren Kader aufzunehmen. Er kommt nach einer hervorragenden Saison bei Millwall zu uns, wo er eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat, dass der Verein die Playoffs erreichte.“