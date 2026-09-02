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Offiziell Premier League

Brighton zurrt Azeez fest

von Remo Schatz - Quelle: brightonandhovealbion.com
1 min.
Femi Azeez im Millwall-Outfit @Maxppp

Brighton & Hove Albion kann noch einen weiteren Transfer vermelden. Vom FC Millwall wechselt Femi Azeez (25) nach Südengland. In Brighton erhält der in London geborene Nirgerianer einen Vierjahresvertrag.

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Sportdirektor Mike Cave sagt über den Flügelspieler: „Wir freuen uns sehr, Femi in unseren Kader aufzunehmen. Er kommt nach einer hervorragenden Saison bei Millwall zu uns, wo er eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat, dass der Verein die Playoffs erreichte.“

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