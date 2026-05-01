Darmstadt befördert Fernie

Paul Fernie verlängert seinen Vertrag bei Zweitligist Darmstadt 98. Im Zuge dessen steigt der 39-jährige Engländer vom Sportdirektor zum Geschäftsführer Sport auf. Lilien-Präsident Markus Pfitzner sagt: „Paul hat in den letzten beiden Jahren enorm viel bewegt: Er hat unsere Sportstruktur weiter professionalisiert und uns als Klub mit seinen innovativen Ansätzen inhaltlich weiterentwickelt. Vor allem hat er es geschafft, dass wir nach einem schwierigen einjährigen Bundesliga-Intermezzo sportlich wieder eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen.“

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Fernie, im April 2024 von Wehen Wiesbaden nach Darmstadt gekommen, betont: „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in diesem besonderen Verein und dem Umfeld sehr wohlfühle und unglaublich gerne für den SV 98 tätig bin. Auschlaggebend für meine Verlängerung war insbesondere auch das starke Vertrauensverhältnis zu unserem Präsidium und die Transparenz im Umgang und in Bezug auf die gegenseitigen Erwartungen.“