Barça und die Frage nach „verrückten“ Deals

Joan Laporta, Spitzenkandidat für den Präsidentenposten beim FC Barcelona, plant nicht, im Sommer wild auf dem Transfermarkt zu investieren. Auf Nachfrage der ‚Mundo Deportivo‘, für welchen Superstar er etwas Verrücktes machen würde, antwortet Laporta: „Für keinen. Na ja, für die Spieler, die wir bei Barça haben, würde ich verrückte Dinge tun. Sie sind ein wahrer Schatz; ich würde alles für sie tun. Für Spieler, die nicht bei Barça sind? Für keinen einzigen.“

Deshalb heimst auch Sportchef Deco ein besonderes Lob dafür ein, zahlreiche Verträge mit Urgesteinen verlängert zu haben. „Das war eine gewaltige Aufgabe, und ich bin ihm unglaublich dankbar, denn wir haben all diese Spieler bis mindestens 2030 unter Vertrag“, der anschließend aufzählt: „Cubarsí, Bernal, Pedri, Lamine, Fermín, Olmo, Casadó, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric García.“