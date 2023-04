PSG fordert Gehaltskürzung: Messi vor Abgang im Sommer

Die Verpflichtung von Lionel Messi war 2021 ein echter Coup für Paris St. Germain. Der argentinische Superstar sollte den Hauptstadtklub endlich zum langersehnten Ziel führen: den Gewinn der Champions League. Etwas mehr als eineinhalb Jahre später ist die Realität allerdings eine ganz andere. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, fordert PSG für eine Vertragsverlängerung eine einschneidende Kürzung des Gehalts von La Pulga auf ein Viertel seines jetzigen Verdienstes. Grund dafür ist das Financial Fairplay: Die Pariser waren bereits im vergangenen Sommer aufgrund der hohen Gehaltsausgaben sehr eingeschränkt und konnten auf dem Transfermarkt nicht ins obere Regal greifen. Das soll sich ändern. Und dafür müssen Einsparungen gemacht werden.

Für Messi soll das aber nicht in Frage kommen, so die französische Tageszeitung. Der 35-Jährige soll sich darüber im Klaren sein, welch hohe Einnahmen er dem Klub generiert, vor allem in Bezug auf Merchandise und Marketing. Bisher liegt dem Angreifer aber auch noch kein formelles Angebot von PSG vor. Nach guten Gesprächen mit Präsident Nasser Al-Khelaifi im Winter wurden keine konkreten Schritte unternommen, um die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Messi will Garantien

Auf der anderen Seite stellt auch Messi Bedingungen für einen Verbleib. Der Ballvirtuose will laut ‚L‘Équipe‘ einen klaren Plan der Sportlichen Führung für den Sommer-Transfermarkt vorgelegt bekommen, bevor er seine Zukunft dem Verein verschreibt. Doch Messi wolle nicht nur wissen, welche Spieler kommen und gehen. Auch die Trainerposition spiele eine große Rolle in seinen Überlegungen. Christophe Galtier wackelt gehörig, spätestens nach der 0:1-Niederlage gegen Olympique Lyon am Sonntagabend.

Derart konkrete Angaben können die Verantwortlichen aus der Stadt der Liebe dem Weltmeister aber nicht machen. Die Planungen für die kommende Saison sind noch nicht weit fortgeschritten, auch weil man nicht weiß, in welchem wirtschaftlichen Rahmen man sich bewegen darf. Unter anderem wegen der hohen Gehälter einiger Spieler. Dazu gehört auch das von Messi. Ein Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen ist.

Interessenten stehen Schlange

Sorgen machen muss sich Messi über seine Zukunft aber nicht. Neben einem möglichen Engagement in der MLS buhlt vor allem Al Hilal aus Saudi-Arabien intensiv um den Dribbelkönig. Hinzu kommt gesteigertes Interesse des FC Barcelona, die Klub-Ikone zurück ins Camp Nou zu holen.