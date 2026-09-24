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Serie A

Rabiot-Zukunft auf „ewig“ entschieden?

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport
Adrien Rabiot im Milan-Trikot @Maxppp

Der AC Mailand würde Adrien Rabiot (31) gerne langfristig binden. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge planen die Verantwortlichen eine Verlängerung auf „ewig“, mindestens aber bis 2030. Eigentümer Gerry Cardinale höchstpersönlich wolle den zentralen Mittelfeldspieler überzeugen und sich im besten Fall schon im Oktober die Unterschrift abholen.

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Aktuell ist der französische Nationalspieler (66 Länderspiele) bis 2028 samt einjähriger Verlängerungsoption in der Modestadt vertraglich gebunden. Noch im Sommer kursierten Abschiedsgerüchte um Rabiot, der seit 2025 für Milan aufläuft.

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