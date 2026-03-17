Schalke: Dzeko-Sperre bekannt

Der FC Schalke 04 muss vorerst ohne Edin Dzeko auskommen. Nachdem der 40-jährige Torjäger in der Partie gegen Hannover 96 (2:2) mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden war, gab der DFB nun das Strafmaß bekannt.

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Zwei Spiele wird der bosnisch-herzegowinische Nationalspieler auf der Tribüne sitzen. Damit fällt Dzeko gegen den SV Darmstadt (21. März) und gegen den Karlsruher SC (5. April) aus. Nach Informationen von ‚Sky‘ plant Schalke, Einspruch gegen das Urteil einzulegen.