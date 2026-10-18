Bradley Barcola (24) ist sich bewusst, dass mit seinem 125-Millionen-Wechsel von Paris St. Germain zum FC Liverpool eine große Erwartungshaltung einhergeht. Bei ‚Téléfoot‘ sagt der Außenstürmer: „Ich denke, bei einem solchen Wechsel erwartet man von mir, dass ich entscheidend bin. Es gibt viele großartige Stürmer, aber wenn man in eine solche Mannschaft kommt, muss man absolut entscheidend sein, wenn man sich von den anderen abheben will. Das werde ich also versuchen.“ Bei den Reds ist Barcola aktuell in der Startelf gesetzt, in bislang acht Einsätzen kommt er auf drei Tore, die er alle beim 6:3 gegen den LASK erzielte, und einen Assist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barcola erklärt: „Ich versuche, mich anzupassen, denn es ist wirklich ganz anders als bei PSG, vor allem was den Spielstil angeht. […] Die Premier League ist meiner Meinung nach weniger taktisch. Es gibt weniger Wechsel auf dem Platz.“ In Paris musste er „über die Seite nach innen ziehen, dann übernahm ein anderer meinen Platz. Hier ist das ganz anders. Ansonsten ist es sehr körperbetont. In der Ligue 1 wird der körperbetont gespielt. Es gibt viele kräftige Verteidiger. Dort ist es eigentlich das Tempo. Es geht sehr schnell. Man greift an, man verteidigt, man hat keine Zeit, sich auszuruhen.“