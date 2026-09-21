Weiser und Polzin im Glück | Undav-Frust beim VfB

Spieler des Spieltags: Michael Olise

In den vergangenen Wochen wurde erneut viel über die öffentlichen Auftritte und Interviews des Franzosen diskutiert, der offenbar einfach keine Lust auf den Rummel um seine Person hat. Sollte der Tempodribbler aber weiter solche Leistungen zeigen, wie beim 7:0 gegen Union Berlin am Freitagabend, wird dieser sicher nicht geringer. Drei sehenswerte Tore, eine Vorlage und ein herausgeholter Foulelfmeter, den Harry Kane gewohnt sicher verwandelte, sprechen eine klare Sprache: Olise hatte einen Sahnetag.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Spotlight

Im Fußballnorden der Republik lief es an diesem Wochenende überraschend gut. Werder Bremen drehte mit einer starken Willensleistung einen 0:2-Rückstand gegen den FC Augsburg (3:2) und sicherte sich wichtige drei Punkte, die die Diskussionen um Trainer Daniel Thioune erst einmal ad acta legen. Dass dann auch noch der langzeitverletzte Mitchell Weiser das Siegtor erzielte, war die Kirsche auf der Torte.

Auch beim Hamburger SV hätte das Timing für den ersten Saisonsieg kaum besser sein können. Nach drei Niederlagen und null geschossenen Toren zum Auftakt gelang ein verdienter 2:1-Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Und das nur einen Tag nach der umstrittenen Vertragsverlängerung mit Chefcoach Merlin Polzin, der so das Vertrauen rechtfertigte und entspannter in die Länderspielpause gehen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sorgenkind des Spieltags

Deniz Undav erlebte eine Woche zum Vergessen. Nach der Nicht-Nominierung durch Jürgen Klopp für dessen XXL-Sichtungsaufgebot konnte der Angreifer bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund (0:1) keine Argumente für sich sammeln. Zwar durfte der 30-Jährige gegen die Schwarz-Gelben von Beginn an ran, blieb jedoch weitgehend unauffällig.

Einmal scheiterte der 13-fache Nationalspieler an Torhüter Gregor Kobel, mehrmals agierte er in möglichen Kontersituationen zu hektisch oder spielte zu ungenaue Pässe. Im Nachgang des Spiels zeigte sich Undav kampflustig: „Ich muss mich neu beweisen und alles neu geben und nochmal einem Trainer beweisen, dass ich dazugehöre. Ich habe es oft genug gemacht und deswegen werde ich es wieder machen und hoffentlich im November dabei sein.“