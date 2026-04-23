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Frankfurt: Gemeiner Trick bei Nkounkou

Niels Nkounkou verließ Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer auf Leihbasis zum FC Turin, doch das Intermezzo in Italien läuft nicht wie erhofft.

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Niels Nkounkou klatscht mit seinem Kollegen ab @Maxppp

Niels Nkounkou scheint beim FC Turin keine Zukunft zu haben. Nach Informationen der ‚Bild‘ greift nach 15 Einsätzen eine Kaufpflicht in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Das Problem: Der 25-Jährige kommt seit dem Jahreswechsel kaum noch zum Zug.

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Momentan steht der Linksverteidiger bei elf Einsätzen für den italienischen Traditionsklub, in denen er lediglich eine Vorlage beisteuerte. Zuletzt stand er nicht einmal mehr im Kader, weshalb es unwahrscheinlich erscheint, dass die 15-Spiele-Marke noch erreicht wird. Damit rückt eine feste Verpflichtung durch die Granata in weite Ferne. Laut der ‚Bild‘ liegt der Verdacht nahe, dass hier von den Turinern bewusst gesteuert wird, um den ungewünschten Transfer zu vermeiden.

Nkounkou war 2023 für 7,5 Millionen Euro von der AS St. Étienne zur SGE gewechselt und bestritt seitdem 63 Pflichtspiele für die Hessen. Die damals investierte Summe wird der Linksfuß wohl nicht mehr einspielen können. Aus dem Leihgeschäft mit Turin bleibt nach aktuellem Stand lediglich die Leihgebühr von 500.000 Euro hängen. Nach einer Saison fast ohne Spielpraxis dürfte es für die Eintracht außerdem schwierig werden, eine hohe Ablöse zu generieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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