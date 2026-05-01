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Bundesliga

„Rote Linie“: Bayern trifft knallharte Laimer-Entscheidung

Konrad Laimers Vertrag läuft 2027 aus. Für das weitere Vorgehen in den Verhandlungen hat der FC Bayern eine rigorose Entscheidung getroffen.

von David Hamza - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Konrad Laimer im Zweikampf mit Achraf Hakimi @Maxppp

In den Vertragsverhandlungen mit Konrad Laimer (28) setzt der FC Bayern sich klare finanzielle Grenzen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird berichtet, dass die Münchner die aktuellen Gehaltswünsche des Außenverteidigers definitiv nicht erfüllen werden.

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Laimer soll ein Jahresgehalt von zwölf bis 15 Millionen Euro fordern, momentan liegt er bei acht bis neun Millionen. Bayern wolle ein „Exempel statuieren“, es müsse „jetzt […] eine rote Linie gezogen werden“.

Hintergrund sind die vielen teuren Vertragsverlängerungen aus der jüngeren Vergangenheit, in denen neben Gehaltserhöhungen auch üppige Handgelder geflossen sind.

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Laimers Vertrag läuft 2027 aus. Bleibt eine Verlängerung aus, soll der Österreicher im Sommer verkauft oder ein Jahr später ablösefrei abgegeben werden, heißt es im ‚Bayern Insider‘.

War Laimer fit, hat er in dieser Saison auch fast immer gespielt (42 Einsätze, 15 Scorerpunkte). Kürzlich sagte er: „Schlussendlich geht es immer um Wertschätzung. Dass die Leistungen, die man in den letzten Jahren erbracht hat, irgendwo auch anerkannt werden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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