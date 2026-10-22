Joy-Lance Mickels ist seinem Wunschtransfer zu Borussia Mönchengladbach zumindest einen kleinen Schritt nähergekommen. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der 32-jährige Angreifer mit dem Bundesligisten in Kontakt. Bisher sei die Spur an den Niederrhein aber „eher kalt“.

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Mickels läuft aktuell für Champions League-Teilnehmer Sabah FK auf und steht dort bis 2028 unter Vertrag. Aufgrund einer mündlichen Vereinbarung darf der gebürtige Siegburger den Verein für eine Mini-Ablöse von 400.000 bis 500.000 Euro verlassen. Schlägt das offensiv bisher harmlose Bundesliga-Schlusslicht am Ende doch zu?