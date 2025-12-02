Bayern ausgestochen: Neuer Stürmer für Barça

Der FC Barcelona hat wohl ein neues Sturm-Juwel an der Angel. Laut der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ stehen die Blaugrana kurz vor der Verpflichtung von Hamza Abdelkarim, der in Afrika als eines der größten Talente gilt.

Der 17-Jährige soll im Winter per Leihe mit Kaufoption vom ägyptischen Klub Al Ahly kommen. Denkbar sei aber auch ein direkter Kauf. Abdelkarim, der sich für den Wechsel bereits einer europäischen Berateragentur angeschlossen habe, wird zunächst über die zweite Mannschaft herangeführt, im Sommer soll er dann mit den Profis die Saisonvorbereitung bestreiten.

Bei der U17-WM hat Abdelkarim kürzlich zwei Tore für Ägypten geschossen und wurde mehrfach zum MVP gewählt. Für die Juniorenauswahl steht er bei bemerkenswerten zwölf Treffern nach 19 Einsätzen.

Interesse an Abdelkarim sollen zuletzt unter anderem auch der FC Bayern, Manchester City, Olympique Lyon sowie der AC Mailand bekundet haben. Den Zuschlag erhält nun aber der spanische Meister – Cheftrainer Hansi Flick darf sich auf einen vielversprechenden Youngster freuen.