Nächster Neuzugang für Benfica?

Benfica Lissabon hält das hohe Tempo auf dem Transfermarkt aufrecht und hat bereits die nächste Neuverpflichtung im Blick. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ verhandelt der portugiesische Klub mit Inter Mailand über einen Transfer von Mittelfeldspieler João Mário. Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit an Lokomotiv Moskau verliehen, die eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro verstreichen ließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese 18 Millionen erhofft sich Inter nun von Benfica, 2016 hatten die Italiener 40 Millionen Euro für Mário gezahlt. Bei den Nerazzurri besitzt Mário noch einen Kontrakt bis 2022, hat dort jedoch keine Zukunft mehr. In Lissabon würde der portugiesische Nationalspieler auf seinen alten Förderer Jorge Jesus treffen. Unter dem heutigen Benfica-Coach machte Mário einst beim Stadtrivalen Sporting die ersten Schritte im Profifußball.