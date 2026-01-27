Abwehr-Not: So könnte der BVB spielen

Aktuell belegt Borussia Dortmund mit elf Punkten Platz 16 in der Champions League-Tabelle. Nach unten ist man mit drei Punkten Vorsprung auf die SSC Neapel auf Platz 25 nahezu abgesichert, nach oben besteht mit zwei Punkten noch eine Restchance auf Platz acht, die aber nur theoretischer Natur ist. Der morgige Gegner (21 Uhr) Inter Mailand hat dagegen nur einen Punkt Rückstand auf die direkten Achtelfinalränge, das Duell im Signal-Iduna-Park dürfte also eine heiße Angelegenheit werden.

Trainer Niko Kovac setzte seine Hoffnung auf der Pressekonferenz im Vorfeld insbesondere in die Stimmung: „Wir spielen morgen gegen eine klasse Mannschaft. Wir müssen gut verteidigen, aber auch die Möglichkeiten, die wir nach vorne bekommen werden, verwerten. Dieses Stadion hat eine immense Kraft, eine große Energie, die wir morgen nutzen wollen.“

Kopfschmerzen für Kovac

Gerade auf der Innenverteidigerposition plagen den Übungsleiter einige Sorgen. Neben Süle, der wegen Rückenbeschwerden ausfällt, ist auch Aarón Anselmino keine Option mehr. Der Argentinier wurde vom FC Chelsea zurückbeordert. Eine Alternative ist auch Fillipo Mane, wie Kovac betonte: „Er ist ein Spieler, der sich sehr gut entwickelt hat. Man sieht, dass junge Spieler in einem halben Jahr einen großen Sprung machen können. Er hat Qualität, deshalb ist er auch bei uns im Kader.“ Wahrscheinlich ist aber, dass zunächst Ramy Bensebaini oder Emre Can in den Abwehrverbund rücken. Auf der linken Seite fehlt Daniel Svensson rotgesperrt.

Im Mittelfeld fehlt weiterhin Marcel Sabitzer, der an einer Wadenverletzung laboriert. Die Zentrale dürfte sich daher wieder aus Felix Nmecha und Jobe Bellingham zusammensetzen. Spannender wird es in der Offensive, wo Maximilian Beier am Wochenende beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin für sich werben konnte. Gegen die Eisernen standen Fabio Silva und Serhou Guirassy überdies gemeinsam in der Startelf. Noch offen ist, ob Kovac gegen die Nerazzurri erneut beide loslässt.

