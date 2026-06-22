SV Werder: Mbangula-Interesse ausgeplaudert

Peter Niemeyer zufolge weckt Samuel Mbangula (22) andernorts Begehrlichkeiten. Gegenüber der vereinsnahen ‚DeichStube‘ nimmt Werder Bremens Lizenzbereichsleiter kein Blatt vor den Mund: „Wir haben Spieler im Kader, die Interesse wecken – und Samuel Mbangula ist einer von ihnen, weil er ein spannendes Profil besitzt. Deshalb ist sein Name im Markt durchaus zu vernehmen.“

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Mbangula war im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro von Juventus Turin an die Weser gewechselt, konnte sein Potenzial dort aber zu selten auf dem Platz zeigen (sieben Scorerpunkte in 27 Einsätzen). Vor knapp einem Monat ließ der Berater des Offensivspielers, Grace Diamouangana, durchblicken, dass man sich nach einem Jahr sogar schon mit einem erneuten Wechsel beschäftigen würde, sollte ein passendes Angebot eintrudeln. Jetzt meint Niemeyer aber: „Konkrete Anfragen, mit denen wir uns befassen müssten, gibt es aktuell nicht. Bei Sam nicht, und bei keinem anderen Spieler. Wir planen daher ganz normal mit ihm.“