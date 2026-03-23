Book folgt beim BVB auf Kehl

So schnell wie möglich wollte Borussia Dortmund einen neuen Sportdirektor präsentieren. Am heutigen Montag geht der Plan des Bundesliga-Zweiten auf: Nils Ole-Book folgt an der Strobelallee auf den gestern entlassenen Sebastian Kehl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Book unterschreibt im Ruhrpott einen bis 2029 gültigen Vertrag. Derweil wird die SV Elversberg mit einer Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich entschädigt, muss sich nun aber selbst auf die Suche nach einem neuen Sportvorstand machen.

„Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können. Ich verfolge seine hervorragende Arbeit in Elversberg zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt“, erklärt Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken

Unter der Anzeige geht's weiter

Book lässt sich zitieren: „Borussia Dortmund ist einer der größten Klubs in Europa und ich freue mich sehr, mich in diesen komplett einzubringen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB in eine erfolgreiche Zukunft steuert und freue mich, dabei meine Ideen und Überzeugungen einbringen zu können und mit einem starken Team zusammenarbeiten zu dürfen. Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen.“

Im Saarland war Book zunächst als Scout tätig, arbeitete sich aber peu à peu nach oben. In den vergangenen Jahren sorgte er mit zahlreichen guten Transfers für Aufstehen, darunter die Verpflichtung von Younes Ebnoutalib (22/Eintracht Frankfurt) oder die Leihen von Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim), Paul Wanner (20/PSV Eindhoven) und Nick Woltemade (24/Newcastle United). Etwaige Glücksgriffe erwarten künftig auch die BVB-Bosse von dem 40-jährigen Funktionär.