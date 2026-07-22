70-Millionen-Hijack: Warten auf Summerville

Die spektakuläre Kehrtwende um Außenstürmer Crysencio Summerville (24) ist noch nicht perfekt. Laut Fabrizio Romano und ‚The Athletic‘ haben sich West Ham United und Al Hilal zwar auf eine Ablöse von über 70 Millionen Euro geeinigt, bislang habe Summerville dem Deal aber nicht zugestimmt. Die AS Rom soll zudem noch nicht aufgegeben haben und weiter in Kontakt zum Spieler stehen.

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Mit den Italienern hatte sich Summerville vor der Saudi-Attacke auf einen Wechsel verständigt. Die Roma stellte für den niederländischen WM-Fahrer aber weniger als 50 Millionen Euro in Aussicht – klar, dass Premier League-Absteiger West Ham lieber das Angebot aus der Wüste annehmen würde.