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2. Bundesliga

Trainer-Entscheidung in Düsseldorf gefallen

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Alexander Ende ist mit Fortuna Düsseldorf abgestiegen @Maxppp

Alexander Ende wird offenbar auch zum Saisonstart der 3. Liga auf der Trainerbank von Fortuna Düsseldorf sitzen. Laut ‚Bild‘ hat sich Samir Arabi, der designierte neue Sportvorstand des Absteigers, für die Weiterbeschäftigung des 46-Jährigen ausgesprochen. Arabi löst Sven Mislintat ab, die Vorstellung des neuen Sportchefs soll am heutigen Dienstag erfolgen.

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Ende hatte Mitte April in Düsseldorf die Nachfolge von Markus Anfang angetreten, konnte den Abstieg des Klubs trotz verbesserter Leistungen der Mannschaft jedoch nicht verhindern. Offiziell ist Ende in der abgelaufenen Saison sogar doppelt abgestiegen, da er zuvor bis Mitte März auch den Tabellenletzten Preußen Münster trainiert hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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