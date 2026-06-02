Dzeko erreicht konkretes Angebot

Der FC Schalke 04 intensiviert seine Bemühungen um die Unterschrift von Edin Dzeko. Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge haben die Königsblauen dem 40-jährigen Mittelstürmer inzwischen ein konkretes Vertragsangebot bis 2027 vorgelegt. In dem Zuge winkt Dzeko laut der ‚Bild‘ eine Verdopplung seines Jahresgehalts auf bis zu 1,5 Millionen Euro. Der Altstar wolle allerdings an seinem Plan festhalten, erst nach der WM-Teilnahme mit der bosnischen Nationalmannschaft über seine Zukunft zu entscheiden.

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Sportvorstand Frank Baumann ließ zuletzt durchblicken, dass die Chancen auf eine Verlängerung nicht schlecht stehen: „Edin hat signalisiert, dass er sich eine Fortführung seiner Karriere körperlich absolut vorstellen kann – wir können uns auch vorstellen, dass er uns auf, aber mit all seiner Erfahrung und professionellen Einstellung auch neben dem Platz weiterhelfen kann.“ Dzeko war im Winter zu S04 gewechselt und trug mit sechs Treffern und drei Assists in elf Einsätzen zum Aufstieg bei.