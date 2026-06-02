FC Bayern: „Gigantische Ablöse“ für Saibari

Fabrizio Romano enthüllte das Interesse des FC Bayern an Ismael Saibari (25). Jetzt wartet das ‚Eindhovens Dagblad‘ mit weiteren Informationen zur Thematik auf.

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Der niederländischen Regionalzeitung zufolge ist die PSV Eindhoven darüber informiert, dass der deutsche Rekordmeister an einer Verpflichtung arbeitet. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass es eine „gigantische Ablöse“ braucht, um Eindhoven von einem Verkauf zu überzeugen. Über eine Summe von mehr als 60 Millionen Euro wird spekuliert.

Update (12:12): Laut ‚Soccernews.nl‘ will Bayern den Transfer noch vor der WM eintüten. Ein „Mega-Angebot“ werde zur Stunde ausgearbeitet.

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Update (13:53 Uhr): Laut Fabrizio Romano laufen mittlerweile die Verhandlungen zwischen den Vereinen. Zudem habe Bayern-Coach Vincent Kompany den Daumen für eine Zusammenarbeit gehoben. Der Transferinsider betont, dass eine Einigung mit Saibari selbst kein Problem darstellt.

Nun bleibt abzuwarten, ob die Münchner so viel Geld für den marokkanischen WM-Fahrer hinblättern wollen, der flexibel in der Offensive agieren kann und in der abgelaufenen Meistersaison 23 Scorerpunkte (15 Tore, acht Assists) verbuchte.

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Wie viel Geld sollte Bayern maximal für Saibari in die Hand nehmen? Weniger als 40 Millionen 40-60 Millionen Mehr als 60 Millionen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gut für den FCB: Saibari selbst soll heiß sein auf ein Engagement an der Säbener Straße. Zudem steht den Bayern wohl ausreichend Budget zur Verfügung, um den Rechtsfuß von der PSV loszueisen.