Hertha winken 100 Millionen

Hertha BSC steht vor einem 100 Millionen Euro-Deal mit seinem neuem Investor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, führen die Hertha-Verantwortlichen aktuell Gespräche mit dem US-Unternehmen 777 Partners. Hertha-Präsident Kay Bernstein (42) verrät im Podcast ‚Hertha Base‘: „Wir sind auf der Zielgraden.“

Die 100 Millionen Euro sollen aber nicht ausschließlich in neue Spieler investiert werden. In den vergangenen drei Geschäftsjahren konnten die Berliner nämlich nur rote Zahlen schreiben. In dieser Zeit weist die Bilanz ein Minus von 210 Millionen Euro auf. Der Deal dient somit vielmehr zur Gesundung des hochverschuldeten Vereins.

