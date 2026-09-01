Nach seinem ordentlichen Gastspiel beim 1. FC Heidenheim wollte sich Arijon Ibrahimovic endlich bei den Profis des FC Bayern durchsetzen, doch auch in diesem Jahr geht es für den Flügelspieler wieder zu einem Leihverein. Der FC Augsburg gibt die Verpflichtung des 20-Jährigen offiziell bekannt und sichert sich sogar eine Kaufoption.

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Für kolportierte acht Millionen Euro können die Fuggerstädter den gebürtigen Nürnberger festverpflichten. Der FCB erhält in diesem Fall eine Weiterverkaufsbeteiligung. Als Leihgebühr fallen 500.000 Euro an.

„Wir freuen uns sehr, dass Arijon sich für den FCA entschieden hat. Er ist ein junger Spieler, der seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt hat und in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Besonders seine Physis und sein unbedingter Wille passen sehr gut zu uns und zu der Art, wie wir beim FCA Fußball spielen wollen. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber.

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Ibrahimovic selbst erklärt: „Die neue Aufgabe in Augsburg reizt mich sehr, weil der FCA ein ambitionierter Bundesligist ist. Auch ich möchte mich weiterentwickeln und viel Spielpraxis sammeln. Daher möchte ich mich möglichst schnell in die Mannschaft einfügen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.“

Servus, Ari! ❤️💚🤍



Arijon #Ibrahimović wechselt auf Leihbasis vom FC Bayern München nach Augsburg. Im Anschluss an die Leihe besteht eine Kaufoption für den deutschen U21-Nationalspieler. 🤝



👉 Alle Infos: https://t.co/P36bIYPFot pic.twitter.com/YHKCwKvHWZ — FC Augsburg (@FCAugsburg) September 1, 2026

Ibrahimovic stammt aus der Jugend des FC Bayern und wurde dort intern lange hochgehandelt. Doch den finalen Schritt schaffte der Rechtsfuß bisher nicht, verbrachte die drei Vorsaisons bei Frosinone, Lazio Rom und Heidenheim.