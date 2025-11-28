Mobbing-Skandal um Stiller | Alonso kommt angekrochen

Kein Niveau

Am gestrigen Abend fuhr der VfB Stuttgart in der Europa League einen souveränen 4:0-Sieg gegen die Go Ahead Eagles ein. Grund genug eigentlich für die Schwaben, gute Laune zu haben. Doch Mittelfeld-Ass Angelo Stiller war überhaupt nicht zum Lachen zumute. Zu verantworten hatte das Gegenspieler Victor Edvardsen (29).

In der 73. Minute kam es zu einer Rudelbildung, wo Edvardsen sich mehrfach demonstrativ in Richtung Stiller an die Nase fasste. Eine Geste, die sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden für Empörung sorgte. ‚RTL‘-Kommentator Corni Küpper sprach von „hochgradig asozialem Verhalten.“ Auch TV-Experte Wesley Sneijder rügte seinen Landsmann: „Das ist Mobbing.“ Ob der Vorfall Konsequenzen hat, ist noch unklar.

Wogen geglättet

Das Verhältnis von Xabi Alonso und den Spielern von Real Madrid war in den vergangenen Wochen ziemlich angespannt, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte. Das erste Endspiel gegen Olympiakos Piräus (4:3) konnte der Übungsleiter für sich entscheiden. Auch das Verhältnis zu den Stars soll sich auf Initiative von Alonso vorübergehend verbessert haben.

Wie Edu Aguirre von ‚El Chiringuito‘ berichtet, ist der Baske in den vergangenen Tagen auf einzelne Spieler zugegangen, um sie zu fragen, was er zwischenmenschlich besser machen könne. Aguirre zufolge ist der Annäherungsversuch gut bei den Spielern angekommen. Im Angesicht des Jobverlusts hat Alonso offenbar verstanden, dass die Stars der Königlichen in erster Linie gestreichelt werden müssen.