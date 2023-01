Ronaldo landet in Riad

Cristiano Ronaldo tritt seine Zeit bei Al Nassr an. Der saudi-arabische Erstligist vermeldet die Ankunft seines neuen Superstars am Flughafen von Riad mitsamt Familie. Damit beginnt für CR7 offiziell das Abenteuer in der Wüste.

Vor wenigen Tagen unterschrieb der Portugiese einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bei Al Nassr. Die Zusammenarbeit wird ihm dem Vernehmen nach bis zu 200 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Der erhoffte Wechsel zu einem Champions League-Klub war nicht zustande gekommen.

