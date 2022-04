FC Bayern: Die Startelf-Fragen vor Villarreal

Mit Corentin Tolisso (Muskelfaserriss), Eric Maxim Choupo-Moting (Corona) und Bouna Sarr (Patellasehnenprobleme) fehlen dem FC Bayern im morgigen Champions League-Spiel beim FC Villarreal drei Spieler, die wohl ohnehin nicht zur ersten Elf gehört hätten. Ansonsten lichtet sich das Lazarett zunehmend.

Leon Goretzka und Niklas Süle feierten am Samstag in Freiburg (4:1) ihre Comebacks. In Spanien soll nun auch der von seiner Herzmuskelentzündung genesene Alphonso Davies gleich von Beginn an spielen. Für die Startelf sind laut Julian Nagelsmann noch „drei oder vier Positionen offen“. FT sagt, welche das sind.

Innenverteidigung

Da Davies zurück ist, kann Lucas Hernández wieder innen verteidigen. Gesucht wird sein Partner. Süle war vor seiner Verletzung deutlich formstärker als Dayot Upamecano, weshalb viel für den Bald-Dortmunder im Abwehrzentrum spricht. Allerdings merkt Nagelsmann im Training, „dass er einfach eine gewisse Zeit raus war.“ Auch Tanguy Nianzou ist laut dem Coach „ein Kandidat für die Startelf“.

Achterposition

Goretzka feierte mit seinem Treffer zum 1:0 in Freiburg ein gelungenes Comeback. Aber: Der Nationalspieler war zuvor vier Monate lang mit Knieproblemen außer Gefecht und wurde teils brillant von Jamal Musiala vertreten. Der 19-Jährige wurde seinerseits am Wochenende geschont – Nagelsmann begründete das auch mit den Blick auf Villarreal.

Außenbahn

Ganz offen sprach Nagelsmann das Duell zwischen Leroy Sané und Serge Gnabry an. „Serge hat eine sehr gute Einwechslung gehabt und gut trainiert. Leroy hat nicht so einen ganz glücklichen Eindruck gemacht, trotzdem hat er über das ganze Jahr gesehen unfassbar gute Leistungen gebracht“, so der Trainer. Gnabry traf in Freiburg als Joker selbst und legte ein weiteres Tor auf. Beste Eigenwerbung, um in Villarreal starten zu dürfen.

So könnten die Bayern spielen