Nach Wutrede: Glasner vor dem Aus

von David Hamza - Quelle: Sky Sports | Mirror | The Athletic
1 min.
Oliver Glasner ist Cheftrainer bei Crystal Palace @Maxppp

Oliver Glasner droht nach seinem verbalen Rundumschlag gegen den Verein die Entlassung. Das berichtet ‚Sky Sports‘. Steve Parish, Vorstandsvorsitzender bei Crystal Palace, sei wegen Glasners Aussagen „verwirrt und verärgert“. Laut dem ‚Mirror‘ soll noch am heutigen Sonntag eine Entscheidung fallen.

Glasner hatte sich nach der 1:2-Niederlage gegen den AFC Sunderland über die Transferpolitik seines Vereins echauffiert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Vor allem der kurzfristige Verkauf von Kapitän Marc Guéhi (25) an Manchester City, der für das gestrige Spiel nicht mehr zur Verfügung stand, machte den Palace-Trainer wütend. Dass Glasner seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, bestätigte er schon am Freitag. Jetzt könnte es noch schneller zur Trennung kommen – das wäre ihm laut eigener Aussage „egal“.

Update (18:43 Uhr): Laut ‚The Athletic‘ haben Gespräche am heutigen Sonntag dazu geführt, dass Glasner nun vorerst doch nicht entlassen werden soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
