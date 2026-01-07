Auch Bayern dran: RB plant mit Diomande

Bei RB Leipzig plant man über die Saison hinaus mit Flügelflitzer Yan Diomande (19). „Es ist unser Bestreben, Spieler länger als ein Jahr bei uns zu haben, denn sonst kriegst du keine Beständigkeit rein“, zitiert der ‚kicker‘ Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer, der auf die Frage, ob die Sachsen beim Youngster im „Driver‘s Seat“ sitzen, erwidert: „Ganz genau. Da sitzt noch nicht mal jemand auf dem Beifahrersitz. Da sitzen alle auf der Rückbank.“

In Windeseile hat sich Diomande zu einem der absoluten Shootingstars der Bundesliga entwickelt. Zahlreiche Topklubs strecken bereits die Fühler nach dem ivorischen Nationalspieler aus, darunter auch der FC Bayern. RB erhofft sich dem Vernehmen nach bei einem künftigen Verkauf 100 Millionen Euro.

Das britische ‚Sky Sports‘ berichtete zuletzt, dass Diomande sogar für 60 bis 70 Millionen zu haben sein könnte. Für die internationalen Branchenriesen ein Schnäppchenpreis. Ein schneller Abgang des Rechtsfußes, der im Sommer für rund 20 Millionen von CD Leganés verpflichtet wurde, kommt für RB laut Schäfers Aussagen aber wohl nicht infrage.