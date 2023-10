Bericht: Darum entschied sich Bayern gegen Guirassy

Die Suche des FC Bayern nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski (35) dauerte mehr als eine Saison lang. Inzwischen stürmt Harry Kane (30) für den Rekordmeister. Der Engländer kam im Sommer für eine Ablöse knapp 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße. Vor allem ein Merkmal überzeugte die Verantwortlichen der Bayern, für Kane tief in die Taschen zu greifen.

Im ‚Bild‘-Podcast ‚Die Bayern-Woche‘ wird berichtet, dass das Münchner Transfer-Komitee unter anderem auch Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart auf dem Zettel hatte. Grundsätzlich wäre der 27-jährige Rechtsfuß ein geeigneter Kandidat gewesen, um das Zentrum im Angriff der Bayern zu besetzen. Allerdings bevorzugte der Ausschuss einen absoluten Führungsspieler. Ein Attribut, das dem Torjäger der Schwaben nach Meinung der Bayern abgeht.

Guirassy trumpft in der laufenden Saison richtig auf und hat erheblichen Anteil am Erfolg des VfB. Sage und schreibe 14 Tore gelangen dem Angreifer in acht Bundesliga-Partien. Mit dieser Quote unterstreicht der Neuner seine Qualitäten, die den Offiziellen der Bayern wohl auch im Sommer schon bekannt waren. Am Ende entschied man sich aber für die Königslösung Kane, der nun wettbewerbsübergreifend 17 Scorerpunkte (elf Tore/sechs Assists) in zwölf Spielen gesammelt hat.