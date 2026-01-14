BVB & VfB dran: Der spannendste Zehner auf dem Wintermarkt

Olympique Marseille fühlt sich mittlerweile ein wenig hingehalten. Seit Wochen liegt Darryl Bakola ein unterschriftsreifer Profivertrag vor, doch das Eigengewächs ziert sich bislang, seine Unterschrift zu setzen. Wenn man sich das Verehrer-Feld für den 18-Jährige ansieht, ist es kein Wunder, dass sich Bakola mit seiner Entscheidung schwer tut.

Der FC Chelsea wurde bereits wegen Bakola vorstellig und würde ihn wohl innerhalb Frankreichs zu Partnerklub Racing Straßburg verleihen. Ebenfalls im Rennen: Der FC Arsenal und Newcastle United. Und auch in die Bundesliga führen Spuren.

Eintracht Frankfurt wurde bereits vor rund zwei Monaten mit Bakola in Verbindung gebracht. FT brachte zudem in Erfahrung, dass auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart starkes Interesse am französischen U20-Nationalspieler haben.

Besonders spannend: Verlängert Bakola nicht, würde Marseille ihn gerne noch in diesem Winter verkaufen. Die Südfranzosen stellen sich nach FT-Infos eine Ablöse in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro vor. Bakolas aktueller Vertrag gilt noch bis 2027.

Ligue 1-Insider schwärmt und mahnt

Wohl auch aufgrund seiner ungeklärten Zukunft hat sich Bakola noch nicht in Marseilles Profiteam etabliert, erhält aber regelmäßig Einsatzminuten. Aurélien Macedo beobachtet das Toptalent schon länger. Der Foot Mercato-Redakteur ordnet ein: „Sein großes Talent ist seit frühester Jugend bekannt und seine Generation gewann auch schon Titel.“

Zu Bakolas Stärken sagt Macedo: „Sein Spiel zwischen den Abwehrlinien des Gegners ist spannend. Er bietet immer wieder gut Läufe in die Spitze an. Er hatte auch schon ein großartiges Spiel samt Vorlage in der Champions League gegen Newcastle (2:1) absolviert.“

Perfekt ist der Youngster aber natürlich noch nicht. „Für meinen Geschmack muss er in Sachen Physis und Arbeitsrate noch aufholen. Doch das liegt auch daran, dass er bislang noch recht wenig auf Profiniveau spielt“, so Macedo. Ein Winterwechsel von Bakola könnte schnell zu mehr Einsätzen führen.