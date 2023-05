Bayer-Vorstoß: Folgt ein Landsmann auf Diaby?

Mit dem Sieg in der Europa League würde Moussa Diaby seine Zeit bei Bayer Leverkusen krönen. In seinen vier Jahren beim Werksklub hat sich der französische Wirbelwind prächtig entwickelt, was schon die 97 Scorerpunkte in 168 Einsätzen belegen. Im Sommer könnte die Zusammenarbeit enden. Englische Klubs und nach FT-Infos auch Heimatverein Paris St. Germain sind dran.

Die Bayer-Verantwortlichen sind gut beraten, sich nach adäquatem Ersatz umzuschauen, auch wenn es schwierig werden dürfte, Diaby gleichwertig zu ersetzen. Zufliegen könnte diese Aufgabe einem Landsmann: ‚RMC‘ zufolge zeigen die Leverkusener Interesse an Flügelspieler Romain Faivre. Der Radiosender rechnet mit einem Vorstoß des Bundesliga-Sechsten.

Kein Scorer wie Diaby

Der 24-Jährige ist aktuell von Olympique Lyon an den FC Lorient verliehen und kommt in der Bretagne bestens zurecht. Die auf dem ersten Blick überschaubaren Statistiken (23 Spiele, ein Tor, vier Vorlagen) täuschen, ist doch Faivre bei weitem keine Scoringmaschine wie Diaby. In diesem Punkt drängt sich andererseits die Frage auf, wie Bayer diese Torbeteiligungen künftig umzuverteilen gedenkt.

Faivre wird das nicht allein bewältigen können, so viel steht fest. Der ehemalige französische U21-Nationalspieler steht noch bis 2026 in Lyon unter Vertrag. ‚RMC‘ taxiert die mögliche Ablöse auf zwölf bis 15 Millionen Euro. Ein Betrag in dieser Region sollte für Bayer bezahlbar sein, bei einem Verkauf von Diaby für 50 Millionen Euro oder mehr ohnehin.